Molestie su due bambine: maestro delle elementari confessa

Ai primi di novembre un maestro di sostegno delle elementari della Valsabbia (Brescia) era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una bimba di otto anni, proprio all'interno dell'istituto. Nel corso delle successive indagini erano emerse ulteriori responsabilità nei confronti di una seconda bambina. Ora il maestro, che è stato licenziato dal posto di lavoro, si è ritirato dall'insegnamento e sta seguendo un ciclo di cure psicologiche, ha ammesso di aver "toccato" le due bambine. Una circostanza che i tempi brevi potrebbe portare alla conclusione delle indagini e alla richiesta di rinvio a giudizio: il maestro 47enne rischia fino a sei anni di reclusione per molestie sessuali su minori.

L'uomo si trova attualmente ai domiciliari, una misura cautelativa alternativa che gli è stata concessa dalla Procura a margine del suo percorso di recupero.

L'arresto in flagranza di reato

Il maestro di sostegno lavorava in una scuola elementare della Valsabbia: è qui che è stato beccato in flagranza di reato. Le voci raccolte dai genitori erano state riferite ai carabinieri, che avevano posizionato una telecamera nascosta in classe. Non appena il maestro e la bimba sono rimasti soli, lui ha allungato le mani: i militari stavano guardando in diretta quello che stava succedendo, e sono subito intervenuti. L'uomo è stato arrestato seduta stante.

Il precedente

Nel corso delle successive indagini, sono emerse ulteriori responsabilità. In particolare nei confronti di una seconda bambina, la sorella della piccola già molestata: anche lei frequenta la stessa scuola. Non ci sono altre evidenze, almeno per il momento. Già in un'altra scuola, fuori provincia, l'insegnante era finito nel mirino degli inquirenti, per una storia simile. Sospettato, e anche in quel caso filmato a distanza con micro-camere nascoste. Ma non era emerso nulla, e le indagini erano state archiviate.