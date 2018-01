Tir travolge auto sulla strada statale: tre morti

Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha visto coinvolti diversi veicoli e un tir sulla statale Fondovalle del Trigno, all'altezza di Trivento (Campobasso).

Le vittime sono Jezael Scarinci, 31 anni, di Crecchio (Chieti), e Daniele Ferroni, 51, originario di Modena e da tempo residente a Crecchio per lavoro, come spiega il sito locale PrimoNumero. I due sono morti sul colpo mentre il conducente del tir, Antonello La Marra, originario di Cassino, è deceduto in ospedale a Isernia, come riporta anche Angela Nicoletti su FrosinoneToday.

Scarinci era il figlio del proprietario di una ditta di luminarie che aveva allestito l'illuminazione natalizia a Isernia. Lorenzo Scarinci, padre di Jezael, è rimasto ferito anche lui nello scontro ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Vasto. Stavano tutti rientrando a Crecchio dopo una giornata di lavoro.

L'impatto è stato violentissimo. Il mezzo pesante avrebbe travolto la Multipla e il furgoncino della ditta Scarinci, carico di luminarie, insieme a un altro veicolo.

L'incidente è avvenuto lungo il tratto che attraversa il Comune di Trivento e che già in passato è stato teatro di incidenti mortali. Poco meno di un mese fa, sempre nella stessa zona, morirono marito e moglie: la loro auto si scontrò contro un tir. La statale Trignina collega le province di Campobasso ed Isernia ed è considerata tra le più pericolose del centro Italia.