Bimbo di nove anni travolto e ucciso da un'auto guidata da un anziano

Un bambino di nove anni è stato travolto e ucciso da un’auto a San Ginesio, in provincia di Macerata.

Stando alle prime informazioni, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della madre dopo essere sceso dall’auto lungo la provinciale 78, attraversando l’incrocio tra Passo San Ginesio e Passo Sant’Angelo, due frazioni di due comuni confinanti.

Alla guida dell’auto, una Fiat, c’era un anziano che non si sarebbe accorto di aver travolto il piccolo e avrebbe proseguito la marcia per qualche metro ancora, trascinando il corpo del bambino. Non appena si è reso conto dell’impatto, l’uomo si è fermato ed è sceso dall’auto, in evidente stato di shock, come hanno riferito alcuni testimoni della tragedia, avvenuta intorno alle 19 di ieri.

Bimbo investito e ucciso in provincia di Macerata: denunciato l'automobilista

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Tolentino (Macerata), gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno cercato di rianimare il piccolo mentre veniva allertata l’eliambulanza, ma per il bambino non c’è stato niente da fare.

Il conducente dell’auto, risultato negativo all’alcoltest, è un pensionato di 75 anni, che è stato denunciato in stato di libertà.

Il bambino viveva con la madre e la sorella in Inghilterra ed era venuto a San Ginesio, il luogo di provenienza della sua famiglia, per trascorrere qualche giorno di vacanza.