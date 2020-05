Scoperta raccapricciante a Ceccano, cittadina in provincia di Frosinone: un uomo è stato trovato morto all'interno di un carrello della spesa, in un parcheggio nei pressi di un centro radiologico e di un supermercato di via Giuseppe Di Vittorio. Secondo le prime informazioni raccolte, a fare il macabro ritrovamento sarebbe stato un dipendente del centro radiologico. Non si conoscono ancora le generalità della vittima, ma si tratterebbe di un uomo sulla cinquantina residente in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e gli uomini della scientifica che stanno cercando di indagare sulle cause del decesso.

Uomo trovato morto in un carrello della spesa a Ceccano, Frosinone

Una morte che, per ora, rimane avvolta nel mistero. Al momento non si esclude nessuna pista, neanche quella del malore, ma sembrerebbe che sul corpo ci siano diversi segni e del sangue. Con il passare delle ore emergono particolari inquietanti sul ritrovamento dell'uomo: le forze dell'ordine stanno indagando per omicidio. L'uomo sarebbe stato ritrovato con le mani legate dietro al corpo e con la faccia rivolta verso terra. Sotto al carrello era ben visibile una macchia di sangue.

Sul posto anche il medico legale ed il magistrato incaricato del caso. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, al vaglio degli inquirenti anche i filmati delle telecamere di alcuni negozi dell'ampia zona commerciale.

Qui tutti gli aggiornamenti sulla notizia