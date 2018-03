Cede il ponte sollevatore: uomo travolto e ucciso dalla sua auto

Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un ponte idraulico per la manutenzione degli autoveicoli su cui era caricata la sua automobile.

Morto a Civitella San Paolo

L'incidente a Civitella San Paolo, vicino Roma: la vittima è un uomo di 70 anni, il proprietario del terreno agricolo, in località Santa Scolastica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiano Romano e di Monterotondo e i vigili del fuoco.

Cedimento del ponte idraulico

In base a una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe sbagliato la manovra di sollevamento dell'auto, caricandola in senso contrario. Per questo motivo il peso del motore avrebbe causato il cedimento del ponte idraulico.

La notizia su RomaToday