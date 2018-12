Perde il controllo dell'auto e si rovescia nel fossato: morto 22enne

Un giovane di 22 anni, Daniel Brunello, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Pombino Dese, nel padovano, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre. L'operaio è deceduto dopo aver perso il controllo della sua auto, che si è rovesciata ed è finita in un fosso adiacente alla strada.

L'incidente

Alle 2.30 i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Munaron e Foscolo a Levada per un’auto finita rovesciata in un fossato, dopo la perdita di controllo da parte del conducente. I pompieri accorsi da Cittadella e Padova con l’autogru, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto: nonostante i soccorsi, il personale medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte del giovane. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5.