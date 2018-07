Muore colpito da un masso mentre si riposa dopo una passeggiata in montagna

Tragedia lungo i sentieri del Lagorai, in Trentino. Un escursionista trevigiano di 56 anni è morto dopo essere stato colpito da un masso caduto da un costone, che lo ha fatto precipitare poi in una scarpata lì vicino. Per Gianfranco Burlini, manager amante della montagna e delle escursioni, non c'è stato niente da fare. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di domenica, a 1500 metri di quota, all'incrocio tra due sentieri.

Burlini si trovava insieme a un amico sui sentieri che sovrastano l'abitato di Biene e Pieve Tesino. Secondo le prime ricostruzioni, il manager si era fermato qualche istante a riposare quando è stato colpito dal masso, che gli ha provocato un grave trauma cranico.

Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati in breve tempo con l'elisoccorso, ma il 56enne è morto sul colpo.

