Incidente in moto: il dramma di Luca, giovane ingegnere di 33 anni

E' Luca Chiodi la vittima dell'incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio a Marcheno, lungo la strada che porta a Lodrino in provincia di Brescia. Aveva 33 anni, abitava a Paitone e lavorava come ingegnere informatico. La tragedia si è consumata poco dopo le 16.30. Da una prima ricostruzione dell'incidente - i rilievi sono stati affidati dai carabinieri - sembra che il 33enne, in sella alla sua moto Ktm Duke, avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto di rettilineo, forse per un malore oppure per un'improvvisa sbandata. Fatale, purtroppo, l'impatto a lato della carreggiata.

Incidente a Marcheno, Brescia: morto Luca Chiodi

Un automobilista di passaggio ha allertato il 112, dopo aver notato prima la moto e poi il corpo esanime del ragazzo. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare, nonostante il casco gli fosse rimasto ben allacciato in testa: la moto è finita contro il muretto sul ciglio della strada, e Luca Chiodi è stato invece trascinato per diversi metri dalla furia dell'impatto.

A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo da parte degli operatori dell'automedica e dei volontari della Croce Rossa di Gardone Valtrompia. Sul posto, per i rilievi necessari, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi. Prima di sera la triste notizia era già arrivata a Paitone. Nelle prossime ore sarà resa nota la data dei funerali.