Ex sindaco muore mentre fa jogging: il paese sotto shock

Tutti i soccorsi sono stati vani. Gianfranco Sabiucciu, 59 anni, sindaco di Decimoputzu (Cagliari) dal 2006 al 2011, attualmente capogruppo di minoranza in consiglio comunale, si è sentito male mentre faceva jogging. Ha accusato un malore ed è crollato a terra in via Villaspeciosa.

Alcuni passanti hanno chiamato il 118, e due ambulanze si sono precipitate sul posto. Il cuore di Gianni, come tutti lo chiamavano, non ha più ripreso a battere. L'intero paese in provincia di Cagliari è sotto shock.