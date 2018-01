Violenza sessuale in famiglia, 41enne accusato di abusi sulla figlia

Orrore in famiglia alle porte di Napoli dove un 41enne è stato accusato di aver abusato sessualmente della figlia di 13 anni. Per l'uomo, come riferisce NapoliToday, si sono aperte le porte del carcere in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Nola.

Le indagini, scaturite da una confessione raccolta sul web da un sovrintendente della polizia, sono state sviluppate attraverso attività di pedinamento e osservazione e tramite il ricorso ad intercettazioni ambientali. La minorenne, secondo le accuse, aveva subito dal luglio 2017 abusi sessuali dal padre. L'uomo dovrà rispondere di atti di violenza sessuale aggravata e continuata.

