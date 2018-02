Nonna Irma parte per fare la missionaria in Kenya: ha 93 anni

"Questa è la mia nonna Irma, stanotte è partita per il Kenya". Il post di Elisa Coltro ho diventato virale sui social network perché raccontando una storia è diventato simbolo di una vera e propria lezione di vita. Sì perché "Nonna Imma" ha 93 anni e, come racconta la nipote Elisa, non sta partendo per un villaggio turistico "ma per andare in un villaggio di bambini, in un orfanotrofio".

"Ve la mostro perché credo che tutti noi dovremmo conservare sempre un pizzico di incoscienza per vivere e non per sopravvivere. Guardatela... ma chi la ferma? Io la amo."

Come riporta Vicenza Today la donna è diretta verso una struttura dova lavora una coppia di vicentini.

"Rimarranno lì tre settimane, o forse mia nonna alla fine decide di rimanere in Kenya e non torna più, è tutto possibile -spiega Elisa salutando la sua amata nonnina - conoscendo il suo gran cuore e la sua energia".

Ora la sua storia è affidata alla Rete sperando che possa diventare l'immagine di una Italia migliore.