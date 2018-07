"Nullatenente" con Ferrari, Porsche e Lamborghini: incastrato dalla Finanza

Ferrari, Porsche e Lamborghini: una collezione di bolidi impressionante per un "nullatenente" incastrato dalla Finanza.

"Nullatenente" per il Fisco ma con una collezione di auto di lusso e d'epoca tra Genova, Maranello, Montecarlo, Costa azzurra e Regno Unito. La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato numerose Ferrari, Porsche e Lamborghini che stavano per essere battute all'asta in fiere internazionali. L'uomo e i suoi otto complici prestanome formavano un gruppo criminale transnazionale. L'operazione è stata denominata 'Rien ne va plus'.