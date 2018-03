Marito e moglie uccisi a coltellate: la casa era a soqquadro

Marito e moglie sono stati trovati morti nel primo pomeriggio nei pressi della loro abitazione nel borgo di Rolle, frazione del comune di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Si tratterebbe di un duplice omicidio, forse in seguito ad una rapina finita male, scrive TrevisoToday. I due coniugi uccisi, Loris Nicolasi, pensionato 71enne e la moglie Anna Maria Niola, casalinga di 68 anni, sono stati trovati privi di vita all'esterno della loro abitazione di via Marzolle, nella frazione di Rolle (siamo al confine con Follina), dalla loro figlia.

I cadaveri presentano, secondo i primi rilievi, segni di coltello e di un non specificato corpo contundente. A dare l'allarme verso le 14.30 è stata, come detto, la figlia. I medici del Suem 118, una volta raggiunta l'abitazione, hanno potuto solamente constatare i decessi dei due anziani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto e del nucleo investigativo di Treviso che ora indagano a tutto campo.

I rilievi di polizia scientifica dovranno accertare eventuali tracce del killer a cui in queste ore i militari stanno dando la caccia. Tra le ipotesi c'è quella dell'omicidio a scopo di rapina: la figlia, entrata in casa, ha trovato tutte le stanze a soqquadro.

