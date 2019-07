"Ti ricordi di me?": fa irruzione al karaoke e uccide a colpi di pistola l'ex moglie

Omicidio nel ristorante del bagno "Aquario" in via Nizza a Savona durante la serata karaoke a cui partecipavano decine di persone. Un uomo di 48 anni, Domenico Massari, ha sparato e ucciso l'ex moglie di 40, Deborah Ballesio. I colpi di pistola hanno ferito gravemente un'altra donna e colpito di striscio una giovane presente sul posto. La tragedia si è consumata in pochi attimi. L'uomo sarebbe entrato dalla spiaggia, poi ha esploso i colpi d'arma da fuoco e infine si è dato alla fuga. Secondo i testimoni prima di sparare avrebbe gridato: "Ti ricordi di me?".

Omicidio Savona: uccide l'ex moglie a Savona

Sul posto sono accorsi carabinieri e ambulanze. Per Deborah Ballesio, 40 anni, animatrice, originaria della Val Bormida, non c'è stato nulla da fare: colpita da più proiettili, è morta. Ferita a una gamba una donna di 62 anni, è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Una giovane colpita di striscio è stata accompagnata all'ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso.

Un femminicidio "annunciato", secondo i quotidiani locali. Quattro anni fa, nell'agosto del 2015, l'uomo aveva appiccato un incendio nel locale di lap dance "Follia" di Altare, gestito dalla moglie. All'epoca i due erano già separati. Aveva patteggiato una condanna a tre anni e due mesi per danneggiamenti e stalking. In passato nei confronti dell’uomo era stato emesso un divieto di avvicinarsi a Deborah Ballesio. Domenico Massari è ricercato, è in corso una caccia all’uomo che vede impegnate pattuglie di carabinieri e polizia: è armato e pericoloso.