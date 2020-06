Napoli, crolla un muro di contenimento: operai morti sotto le macerie

Due operai sono morti dopo essere stati travolti da uno smottamento di terra seguito al crollo di un muro di contenimento in via Edoardo Caianiello, alla periferia ovest di Napoli, nel quartiere di Pianura.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30, tra via Caianiello e via Archimede nella cosidetta Masseria Grande, un dedalo di viuzze a ridosso di via Montagna Spaccata.

I vigili del fuoco, giunti sul posto insieme a carabinieri e polizia municipale, hanno recuperato i corpi senza vita dei due operai mentre si continua a scavare per escludere la presenza di altre persone coinvolte.