Parrucchieri riaperti: la prima cliente in città è una 92enne

Dopo più di due mesi di lockdown, da oggi, lunedì 18 maggio, riparte anche il settore della cura della persona, dal parrucchiere al barbiere, passando per acconciatori ed estetisti. Le regole base, contenute nelle linee guida per la fase 2 stabilite da governo e regioni, prevedono la predisposizione di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, con l'accesso che consentito soltanto su prenotazione. "La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento - si legge nel testo -. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale e bisogna prevedere di riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti".

"L’area di lavoro, laddove possibile - prosegue il testo - può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet" e "nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo".

Nella prima giornata di apertura, da una parrucchiera di Forlì la "cliente numero 1" è un'anziana di 92 anni. La "cliente affezionata" è stata anche una delle prime a sperimentare le nuove misure di sicurezza, tra mascherina, divieto di attesa all'interno e borsa imbustata. Ecco le immagini nel servizio di Andrea Bonavita per ForlìToday.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.