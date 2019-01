Sorpresa a rubare in negozio si spoglia e fa pipì davanti a tutti

Ha provato a rubare dei vestiti in un supermercato poi, una volta scoperta, alla vista dei carabinieri ha letteralmente perso la testa. Scene di follia in un negozio di Corso Buenos Airesa a Milano.

Una donna di 34 anni, cittadina senegalese, senza fissa dimora e con precedenti, è stata arrestata mercoledì mattina alla Upim, in pieno centro, con le accuse di furto aggravato e atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori.

Secondo quanto ricostruito, dopo essere entrata nel negozio la donna ha preso dei vestiti e si è diretta nel camerino per provarli. Poco dopo è uscita indossando quegli stessi abiti e lasciando a terra le placche anti taccheggio. Il responsabile del punto vendita a quel punto l'ha bloccata e ha allertato i carabinieri, che sono subito intervenuti sul posto.

L'arrivo dei militari, però, ha mandato su tutte le furie la donna, che - con ogni probabilità per opporsi all'arresto - si è spogliata e ha iniziato a urinare nel reparto bambini. Una volta in caserma, la signora ha continuato a dare di matto e alla fine gli uomini del Radiomobile hanno deciso di accompagnarla all'ospedale Fatebenefratelli per una visita. Per lei sono poi scattate le manette.