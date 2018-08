Sciacallaggio tra le macerie di Genova: fermate tre donne che stavano rubando

Orrore che si aggiunge all'orrore sotto il Ponte Morandi appena crollato a Genova, dove adesso si stanno scatenando gli sciacalli che rovistano nelle abitazioni rimaste vuote e tra le macerie.

Come racconta Davide Petrizzelli su TorinoToday, tre donne torinesi di etnia sinti di 18, 36 e 45 anni sono state arrestate dalla polizia in via San Donà del Piave, nei pressi del torrente Polcevera. Si trovavano sulla sponda opposta di via Fillak dove ci sono le case che sono state sfollate ma anche quella strada è stata evacuata a scopo precauzionale.

Le due più vecchie sono state condannate in un processo con rito direttissimo nel tribunale genovese e sono state portate nel carcere di Pontedecimo, mentre la la più giovane ha ricevuto la misura del divieto di dimora nel capoluogo ligure con contestuale obbligo di firma nella nostra città, dove abita.