Massacra la fidanzata a pugni in testa per gelosia

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: i residenti di un palazzo di via Malaga, a Milano, hanno telefonato al 112 raccontando di urla e richieste d'aiuto che arrivavano dalla casa di due fidanzati. Al loro arrivo, gli agenti della Volante Ticinese bis hanno trovato lui, italiano di 28 anni, che ancora massacrava di botte la sua compagna.

Schiaffi e pugni in testa alla fidanzata per gelosia: arrestato a Milano

Un'aggressione violenta, brutale: ha colpito la fidanzata con schiaffi e pugni in testa. Lei è finita in ospedale in codice giallo, ricoverata al Policlinico con un serio trauma cranico. L'uomo è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della compagna, una ragazza russa di 22 anni.

La ragazza, ascoltata dai poliziotti, ha spiegato che lui l'aveva picchiata per motivi di gelosia. Stando a quanto finora accertato dalla Questura, non ci sarebbero precedenti denunce della giovane né altri interventi delle forze dell'ordine a casa della coppia.