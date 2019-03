Aggredita da quattro rottweiler nel giardino di casa: grave una ragazza di 17 anni

Una ragazza di 17 anni è in gravi condizioni dopo essere stata aggredita dai quattro rottweiler di famiglia nel giardino di casa, in provincia di Roma. La minorenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo con ferite al volto e agli arti; è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, in una villetta in zona Tre Cancelli, a Nettuno. La giovane si trovava nel giardino di casa quando è stata circondata dai cani che l’hanno aggredita. Le urla della ragazza hanno richiamato immediatamente vicini di casa e familiari, che però non sono riusciti subito a intervenire vista l'aggressività degli animali. Dopo essere riusciti a distrarre i cani, i parenti della ragazza sono riusciti a metterla in salvo e ad affidarla alle cure dell'ambulanza del 118 che nel frattempo era arrivata e che l'ha poi trasportata in ospedale.

Sul posto oltre al veterinario Asl anche gli agenti di polizia del commissariato Anzio-Nettuno che, ascoltati i parenti ed i vicini di casa della 17enne, stanno svolgendo accertamenti per comprendere le cause dell'aggressione da parte dei quattro rottweiler di famiglia.

Una aggressione simile era avvenuta lo scorso mese di ottobre, sempre a Nettuno ed ancora ad opera di due cani rottweiler. In quel caso ad essere costretti alle cure dell'ospedale furono una 57enne ed il fratello della donna.