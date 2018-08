Non raccoglie feci del cane: ragazza incinta presa a pugni da un passante

Una giovane donna sarebbe stata presa a pugni per non aver raccolto la cacca del suo cane. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 7 agosto 2018, in via Sineo a Torino. La 19enne di nazionalità angolana, incinta, è all'ottavo mese di gravidanza, ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria del capoluogo piemontese. Si temeva che l'aggressione avesse potuto provocare danni alla bambina che sta per partorire.

Come racconta TorinoToday il fidanzato ieri era fuori città per lavoro. Di solito è lui a portare a spasso il cane proprio perché è meglio che la ragazza, visto lo stato interessante, non abbia contatti con le feci. E' quello che la givane incinta ha cercato di spiegare all'uomo, di mezza età, che prima l'ha insultata e poi le ha tirato un pugno in faccia e un calcio su un ginocchio.

Una passante che ha assistito alla scena non ha fatto nulla per aiutarla, dicendole che avrebbe dovuto badare al suo cane. La ragazza ha subito chiamato la polizia. Ha sporto denuncia. Leggi su TorinoToday