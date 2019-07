I pacchi non arrivano, lui rapina le Poste (e chiede 800 euro)

Un uomo di 69 anni, irritato dal mancato arrivo dei pacchi che stava aspettando, ha deciso di recarsi alle Poste di Canazei, in provincia di Trento, per rapinarle. Così si è presentarsi all'ufficio postale armato di pistola e con un casco in testa per potersi vendicare di questo ritardo che, secondo la sua opinione, era colpa delle Poste della nota località turistica sulle Dolomiti.

I pacchi non arrivano: lui rapina le Poste

A lanciare l'allarme, attorno alle 11.00 di mercoledì 10 luglio, sono state le due impiegate dell'Ufficio Postale, che con molto sangue freddo sono riuscite a guadagnare tempo mentre il rapinatore intimava loro di aprire la cassaforte per farsi consegnare 800 euro. Una cifra che, secondo l'uomo, lo avrebbe ripagato del valore di due pacchi attesi e mai arrivati.

Gli sms alle forze dell'ordine

Con l'allarme sono partiti in automatico gli sms alle forze dell'ordine. Tra i destinatari anche il comandante della Stazione dei Carabinieri locale, che però si trovava in ferie al mare. Sebbene in vacanza ha allertato gli uomini del Radiomobile di Cavalese, che si sono precipitati sul posto. Il soggetto, nel frattempo, stava tentando la fuga, a mani vuote.

La pistola era un giocattolo

E' stato bloccato dai militari fuori dall'edificio. L'arma, immediatamente sequestrata, si è rivelata essere una pistola giocattolo. L'uomo è risultato essere un 69enne di Moena, altra celebre località montana, poco distante. E' stato portato in caserma dove i carabinieri tenteranno di capire le reali motivazioni del gesto. "E' conosciuto da tutti come persona tranquilla, con famiglia, artigiano", scrivono gli inquirenti.