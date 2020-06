Chiede reddito di cittadinanza, fermato al confine con la Svizzera: aveva lingotto d'oro e 5mila euro

I finanzieri di Olgiate Comasco hanno fermato un'auto di grossa cilindrata con a bordo due uomini, provenienti dalla Bergamasca e diretti in Svizzera, nei pressi del valico di Bizzarone. Molto poco convinti dalle motivazioni fornite dai due sul viaggio in terra elvetica - "andiamo a giocare al Casinò" - i finanzieri hanno proceduto a un controllo più approfondito anche alla luce del fatto entrambi sono risultati avere diversi precedenti di polizia e uno di loro aveva un debito con l'erario (una cartella esattoriale già iscritta a ruolo) pari a 400.000 euro circa.

Nel corso dell'ispezione dell'auto gli uomini delle fiamme gialle hanno trovato un lingotto d'oro puro del peso di 100 grammi e 5.085 euro in contanti. Inoltre, i finanzieri hanno scoperto che uno dei due uomini non ha mai dichiarato alcun reddito al fisco e aveva in corso la domanda per accedere al reddito di cittadinanza.

Inevitabili le conseguenze: i militari hanno così denunciato il responsabile per falsa attestazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed auto-riciclaggio, per aver posto in essere una condotta criminosa idonea a ostacolare concretamente la riscossione delle tasse da parte del Fisco italiano mediante l'occultamento e il successivo impiego di somme di denaro e beni di provenienza illecita. I finanzieri, oltre a sequestrare l'oro e i contanti, hanno informato l'Inps prima che provvedesse a elargire il reddito di cittadinanza, facendone decadere il diritto.