Esce per una corsetta e scompare nel nulla: ore di apprensione

E' uscito di casa intorno alle 11 di ieri mattina per la sua corsetta quotidiana ed è scomparso. Nessuno lo ha più visto. Sono ore di apprensione per Riccardo Tacconi, un uomo di 58 anni residente a Milano. L'uomo era uscito per andare a correre dalla propria abitazione al Villaggio Alpe in Fiore in Nevegal, nel bellunese, dove da alcuni giorni sta trascorrendo le vacanze con la famiglia. Sarebbe dovuto rientrare dopo un’oretta e mezza: aveva un appuntamento alle 13 con i familiari per pranzare, ma non è mai arrivato. Il 58enne non aveva portato con sé il telefono cellulare e quindi non era raggiungibile.

Riccardo Tacconi di Milano è scomparso: ricerche e ultime notizie

Riccardo Tacconi è alto 1 metro e 94, magro, ha capelli brizzolati e porta gli occhiali da vista. Indossa pantaloni neri aderenti, un pile rosso, scarpe da ginnastica verde fluo, cappellino scaldacollo e guanti neri. Il Soccorso alpino di Belluno è stato allertato nel pomeriggio di ieri. Si sono aggiunti nelle ricerche i vigili del fuoco, i carabinieri, la Guardia di Finanza di Cortina e Auronzo con le unità cinofile. Le ricerche si sono dirette verso i sentieri dei colli intorno a Belluno, fino al rifugio Visentin, il luogo dell'appuntamento mancato con i familiari.

Chiunque lo avesse visto è pregato di chiamare i carabinieri.