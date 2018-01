Rifiuti, licenziati per una pausa caffè: netturbini in protesta

Licenziati per una pausa caffè troppo lunga: è successo a due lavoratori del servizio raccolta rifiuti di Rovereto. Lavoratori cinquantenni, con contratto a tempo indeterminato, impiegati nel servizio da oltre 15 anni. Come riporta Trento Today i due hanno ricevuto l'altro ieri la lettera di licenziamento, sulla base di controlli effettuati dall'azienda, l'Adigest, una delle due realtà titolari dell'appalto comunale dall'anno scorso.

I due si sarebbero trattenuti troppo a lungo in un bar durante il giro di raccolta rifiuti, nei giorni prima di Natale. Hanno giustificato la pausa più lunga del solito con il freddo pungente di quei giorni. "Un episodio sporadico e più che giustificato, ci sembra giusto chiarire che non si tratta di una condotta abituale ma contingente, e che non sono state effettuate deviazioni del percorso" spiega luigi Diaspro della Fp Cgil, che segue la vicenda.

I colleghi questa mattina hanno manifestato davanti alla sede dell'azienda. La Fp Cgil si è detta pronta allo sciopero: "Vergognoso lasciare a casa due padri di famiglia per un episodio contingente e più che giustificato"