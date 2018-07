Sventò una rapina, rifugiato-eroe assunto dalla direttrice del supermercato

Una promessa è debito e Osahon, il nigeriano 27 richiedente asilo che aveva sventato una rapina in un supermercato a Torino, è stato assunto in quello stesso punto vendita, proprio come la proprietaria aveva annunciato.

Lunedì è stato il primo giorno di lavoro di Osahon nel supermercato Prestofresco di via Mercadante. La direttrice del market glielo aveva promesso come premio per il suo coraggio e la sua onestà ("Preferisco chiedere l'elemosina che rubare, aveva raccontato il ragazzo) e così gli ha offerto un apprendistato retribuito con un contratto da 25 ore alla settimana per sei mesi a 750 euro.

Osahon lavorerà con altri 70 colleghi, tutti italiani. Ha dato la sua parola alla direttrice che in questo periodo imparerà bene l'italiano, andando a scuola dopo l'orario di lavoro dagli insegnanti del consorzio Abele. Per il momento, non conoscendo la nostra lingua, non potrà infatti interagire col pubblico limitandosi a sistemare la merce negli scaffali. L'obiettivo del supermercato è naturalmente di formarlo e stabilizzarlo.

Lui, che vive ancora insieme ad alcuni connazionali nel quartiere Barriera di Milano, spera di trovare un appartamento tutto per sé e, tra qualche anno, di prendere la patente.

La notizia su TorinoToday