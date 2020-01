Rapisce un cane e chiede il riscatto: "Portami 100 euro altrimenti lo vendo"

Ha rapito un cane e poi ha provato a farsi dare dei soldi dalla padrona per riaverlo indietro, ma l'intervento della polizia ha sventato il tentativo di ricatto.

È successo a Roma. Lo scorso 9 gennaio una donna ha smarrito il proprio cane. Dopo averlo cercato per ore, nel tardo pomeriggio di domenica è stata contattata da una donna che affermava di essere in possesso del suo cane e di volere cento euro per restituirglielo. Lo scambio sarebbe dovuto avvenire nei pressi del McDonald's su via di Tor Bella Monaca, poi la minaccia: se non si fosse presentata all'incontro, la donna avrebbe venduto il suo cane ad altre persone.

Rapisce un cane e chiede il riscatto: finisce male

La padrona dell'animale si è rivolta subito al 112 chiedendo aiuto e raccontando quando accaduto e così domenica sera, all'appuntamento stabilito, oltre alla proprietaria si sono presentati anche gli agenti del commissariato Casilino i quali, non appena avvenuto lo scambio, sono intervenuti bloccando l'autrice del rapiamento.

La donna, un'italiana di 47 anni già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata accompagnata presso gli uffici del commissariato e al termine delle indagini è stata arrestata per estorsione.