Passanti fermano volante in pieno centro: acciuffato un molestatore seriale

Un uomo italiano di 43 anni è stato arrestato a Roma dalla polizia con l'accusa di aver molestato almeno sei donne. Il 43enne, racconta RomaToday, è stato fermato in via del Corso intorno all'ora di pranzo di giovedì: una volante che stava passando per la strada dello shopping del Centro Storico della Capitale è stata fermata dai passanti proprio perché poco prima l'uomo avrebbe molestato alcune turiste.

E' stata proprio la decisione di una delle vittime di formalizzare la denuncia, che ha consentito al magistrato di disporre l'arresto del 43enne per violenza sessuale.

Il sospetto degli inquirenti è che sia autore di almeno sei episodi di molestie sessuali avvenute tra il 5 e l'11 luglio. E potrebbe essere lui l'autore delle molestie, raccontate con una lettera al 'Corriere della Sera' da una delle sue vittime, che aveva anche denunciato l'indifferenza di chi le era intorno.