Traveste la figlia da "Samara", denunciata: dilaga la psicosi

Ha travestito la figlia minorenne da 'Samara', la bimba demoniaca protagonista del film The ring, e l'ha fatta andare in giro in strada mettendo paura tra i cittadini. È successo nella notte di domenica scorsa a Lesina, nel Foggiano dove la mamma della bambina, di 32 anni, e una sua amica di 35 anni, sono state denunciate dai carabinieri per procurato allarme.

Non appena sui social si è sparsa la notizia dell'apparizione alcuni ragazzini si erano già organizzati per dare la caccia alla bambina armati di bastoni e spranghe. I carabinieri, ascoltando testimoni e visionando le immagini delle telecamere sono risaliti alle due donne e le hanno denunciate.

Che cos'è il Samara Challenge

Il "Samara Challenge'" è un gioco che si rifà al personaggio immaginario di Samara Morgan, protagonista del film horror “The Ring” che consiste nell'emulare il personaggio e sfilare di sera e anche di notte per le vie cittadine terrorizzando i passanti, ovviamente filmando tutto per poi "postare l'impresa" sui social.

Quella che era iniziata come una goliardata tra giovani annoiati, in alcune realtà sta avendo preoccupanti conseguenze, con profili di vera e propria psicosi. In alcuni casi, infatti, le vittime dello scherzo sono state colte da malore, mentre altre hanno reagito con violenza, aggredendo chi si celava sotto gli abiti del personaggio di Samara.