San Lorenzo, Raggi: stop agli alcolici dopo le 21

"Violenze come quella che ha subito Desiree sono inaccettabili". Lo dichiara il sindaco di Roma Virginia Raggi che promette più controlli nel quartiere universitario di San Lorenzo. Basta modiva selvaggia è la linea del sindaco che annuncia un'ordinanza per vietare il consumo di alcol dopo le 21. Quella di Desirée, ha detto la Raggi, "è stata una morte atroce che ci ha veramente colpito tutti. Chiediamo un segnale forte dal governo, ho chiesto al ministro Salvini di avere un rafforzamento del contingente delle forze di polizia, dei carabinieri. Il ministro ci ha assicurato che manderà altri 250 uomini".

"I colpevoli vanno assicurati alla giustizia e i violenti devono sapere che la risposta è ferma e determinata".

"Nel quartiere San Lorenzo - ha aggiunto la sindaca - vieteremo il consumo di alcolici in strada dopo le 21, limiteremo anche la vendita da parte dei negozietti, intensificheremo ancora di più i controlli con l’aiuto della polizia".



"Poche settimane fa sono stata a San Lorenzo per stare al fianco dei cittadini che stanno lottando contro spacciatori e criminali. Serve una reazione decisa e concreta da parte di tutti, perché quello che è successo a Desiree è inumano, ingiusto e non deve ripetersi.