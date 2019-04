Autobus avvolto e distrutto dalle fiamme: enorme colonna di fumo nero

Un autobus di linea di Movibus è stato avvolto e distrutto dalle fiamme in viale Galileo Galilei a Sedriano - hinterland Ovest di Milano - nella mattinata di oggi, lunedì 1 aprile. L'incendio, che ha alzato un'alta colonna di fumo nero, è divampato intorno alle 7.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice verde, ma fortunatamente non risultano né feriti né intossicati: i passeggeri che erano a bordo sono riusciti ad abbandonare il mezzo in tempo.

Sedriano, incendio autobus domato dai vigili del fuoco

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti sul posto con alcuni mezzi. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme, scatenatesi nella parte posteriore dell'autobus. Non è il primo incendio che interessa i mezzi dell'azienda di trasporto pubblico, riferisce MilanoToday.

L'autobus era diretto a Molino Dorino, stazione della linea 1 della matropolitana di Milano. Secondo una prima ricostruzione, il bus era partito poco prima dal capolinea di via Papa Giovanni a Sedriano e aveva fatto solo due fermate. A lanciare l'allarme sono stati gli altri automobilisti che hanno suonato i clacson e fatto segnali con i fari al conducente. L'uomo è quindi sceso a controllare cosa stesse accadendo e pochi istanti dopo ha dato l'allarme evacuando il mezzo.

Incendio autobus oggi a Sedriano: le immagini