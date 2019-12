Sfrattato, abbandona in casa un drago barbuto e un serpente del grano: denunciato

Un uomo dopo essere stato sfrattato, ha riconsegnato le chiavi di casa ma ha lasciato all'interno dell'appartamento, in due terrari, un drago barbuto (pogona) e un serpente del Grano. Trovati i due rettili, il proprietario dell'appartamento in zona San Siro a Milano ha provato invano a contattare l'ex inquilino, poi ha chiamato l'Unità Tutela Animali della Polizia Locale che ha posto sotto sequestro i due esemplari. Il Drago e il Serpente erano conservati in due teche, una sopra l'altra, in precarie condizione igienico sanitarie.

Milano, sfrattato abbandona Drago barbuto e Serpente del Grano

Non avrebbero resistito ancora a lungo probabilmente gli animali. La luce all'interno della casa era scarsa, proveniente solo da una finestra con le imposte spalancate. All'interno dei due terrari il termometro segnava 20 gradi, una temperatura considerata troppo bassa per la normale sopravvivenza dei due rettili. Entrambe le teche erano sporche, senza cibo né acqua, prive di una fonte di riscaldamento autonoma come lampade ad infrarossi o tappetini riscaldanti. E infatti il Serpente del grano è stato trovato in condizioni di ipotermia e letargico.

Milano, San Siro: l'uomo è stato denunciato

Persino più precaria la situazione del Drago Barbuto, che ha risposto agli stimoli solo dopo diversi tentativi. Gli agenti della Polizia Locale hanno posto sotto sequestro i due esemplari e li hanno consegnati ad un custode giudiziario, ovvero una titolare di un rettilario che al momento può prendersene cura. Il proprietario dei due animali, un italiano di 27 anni, è stato denunciato per aver maltrattato e abbandonato i due rettili.