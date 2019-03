Soldi falsi 'fatti in casa': coppia in manette, trovati con 90mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno fermato una stamperia clandestina di soldi falsi a Orta di Atella, in provincia di Caserta.

Durante la perquisizione in un appartamento di via Masseria del Barone, gli agenti hanno sorpreso una coppia intenta a produrre banconote false attraverso una vera e propria stamperia dotata di computer portatile, una stampante laser, una taglierina termica, una plastificatrice termica, numerosi ologrammi di fabbricazione cinese e 177 fogli formato A4 utilizzati come prove di stampa per banconote del taglio di 5, 20, 50 e 500 euro.

Soldi falsi, coppia arrestata a Orta di Atella: trovati con 90mila euro

Oltre all'occorrente per la fabbricazione dei soldi falsi, i militari hanno rinvenuto anche 274 banconote, tutte del medesimo taglio, per un valore totale di circa 90mila euro .Gli arrestati, un uomo ed una donna del luogo, conviventi e residenti ad Orta di Atella, sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Le banconote contraffatte e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.