Agguato a Napoli, ucciso un 19enne: ipotesi guerra per la piazza di spaccio

C'è l'ipotesi di una guerra per la piazza di spaccio dietro l'agguato al Rione Conocoal in cui è morto un ragazzo di 19 anni e un 30enne è rimasto ferito.

Il giovane, R.C.D., con precedenti per droga, dovrà spiegare alle forze dell'ordine chi può averlo ferito con un proiettile gamba e chi può aver ucciso, con un colpo alla schiena, il 19enne Emanuele Errico che era con lui ieri sera intorno alle 20 in via chiaro di Luna a Ponticelli.

Scrive NapoliToday:

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il reparto scientifico ha lavorato sul posto fino a notte inoltrata per raccogliere elementi su quanto accaduto. Non solo va ricostruita la dinamica, ma anche il movente degli assassini. Il Rione Conocal, in cui è avvenuto l'agguato, è al momento terra di conquista. I "tatuati", i De Micco, sono stati decimati dagli arresti effettuati nei mesi scorsi e hanno perso il controllo dell'area. Una "eldorado" per lo spaccio, sul quale in molti hanno puntato gli occhi e, drammaticamente, a quanto pare anche le armi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

R.C.D. ed Errico, lontano da casa nonostante stesse scontando gli arresti domiciliari per droga, sono stati raggiunti dal commando killer in mezzo alla strada, che ha sparato molti colpi. Due sono andati a segno. Entrambi feriti, sono stati trasportati al vicino pronto soccorso della Villa Betania. Le condizioni di Errico sono apparse da subito molto gravi e il ragazzo è morto poco dopo, nonostante fosse stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La notizia su NapoliToday