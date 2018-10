Sposi derubati durante la prima notte di nozze

Brutta sorpresa al risveglio per una coppia di sposi dopo la prima notte di nozze: la loro stanza in un noto albergo di Capaccio Paestum è stata svaligiata dai ladri. I malviventi hanno portato via una busta contenente i biglietti di auguri, uno smartphone di ultima generazione e una smart tv 50 pollici di proprietà del resort.

Un ben magro bottino, visto che per fortuna gli sposi, prima di mettersi a letto, avevano svuotato la valigetta con le buste di nozze, riponendo il contenuto in una cassaforte e lasciando fuori solo i biglietti. Una volta entrati nella stanza, i ladri hanno cercato di rubare il prezioso bottino ma non ci sono riusciti. Così hanno portato via quello che hanno trovato.

Al risveglio, la coppia si è accorta di quanto era accaduto e ha chiesto aiuto al personale dell'albergo. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri, per rilevare a presenza di possibili impronte digitali.

