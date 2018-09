Sposo scappa con i soldi delle buste: matrimonio finisce in rissa

Prima di partire per il viaggio di nozze voleva regalarsi un'ultima 'boccata' di bella vita. Peccato che per finanziare questa sua impresa finale abbia deciso di prendere i soldi dei regali che avevano fatto gli invitati e soprattutto di utilizzarli per l'ultima scappatella proprio durante il banchetto di nozze. Teatro della “prodezza” è stato un ristorante a pochi passi dalla panoramica di Trecase, vicino Napoli.

Protagonista, una giovane coppia appena sposata. Lui un militare di Roma e lei di Torre del Greco, avevano appena detto “sì” ma una volta arrivati al ristorante a lei è toccata l'amara sorpresa. Non l'ha presa benissimo la sua famiglia visto che hanno aggredito l'uomo appena tornato dall'ultima scappatella. Una rissa che ha rovinato il giorno delle nozze agli sposi con lo sposo protagonista, però, di un gesto con pochi precedenti nel mondo.