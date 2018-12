Panico a scuola, spruzzato spray urticante: evacuata una classe

La tragedia avvenuta a Corinaldo, in provincia di Ancona, non sembra sia stata di insegnamento: da Palermo arriva un nuovo caso di spray urticante spruzzato senza alcun motivo apparente, dopo i casi di Cantù e Pavia. Il panico è scattato intorno alle 11.50 di mercoledì 12 dicembre in una scuola in via Arimondi nella succursale del liceo classico Garibaldi.

L'episodio è avvenuto mentre gli studenti erano in classe e l'aula è stata immediatamente evacuata. Insegnanti e ragazzi si sono precipitati fuori e sono state aperte le finestre per far arieggiare i locali.

Non è stato necessario l'intervento del 118. La preside, però, ha contattato la polizia che ha identificato due ragazzini di 14 anni, il titolare dello spray e chi lo ha utilizzato. Della vicenda si occuperà anche il consiglio di classe per decidere eventuali provvedimenti disciplinari.