Il fidanzato le stacca un orecchio a morsi, lei su Facebook: "Denunciate"

"Denunciate". Sono le parole usate dalla 35enne di Gubbio (Perugia) aggredita sabato notte dal fidanzato che le ha strappato un pezzo di orecchio a morsi, nel post in cui ha pubblicato una foto di lei in ospedale con una benda in testa. La donna aveva denunciato il fidanzato, 32enne di Gubbio, solo un mese fa per stalking. Secondo quanto riporta AdnKronos, lui la pedinava e avrebbe imbrattato le vetrine del negozio in cui lavorava lei.

Poi la richiesta di lui di riprovarci. Sabato sera sono andati insieme a Cattolica, in provincia di Rimini, per trascorrere la serata all’interno di un locale. Lì l'aggressione. Lui le ha strappato parte della cartilagine dell'orecchio destro a morsi e poi è scappato. Ieri mattina all'alba i carabinieri lo hanno arrestato.

L'uomo è in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. L'accusa è di lesioni personali gravissime. La donna è stata soccorsa e condotta presso l’ospedale di Cattolica per le cure del caso.