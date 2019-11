E' crollata una strada: forte boato spaventa i residenti

Una strada è franata ieri sera a Piazza Brembana, comune di circa 1.200 abitanti della Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Gli abitanti del paese hanno udito un forte boato e hanno immediatamente chiamato i Vigili del fuoco. A franare un fronte di una cinquantina di metri, all'altezza di un attraversamento pedonale, in via Locatelli.

Crolla strada a Piazza Brembana

Sul posto - oltre ai mezzi del 118 e ai carabinieri - sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, oltre ai cani dell'unità specializzata nelle ricerca delle persone, che hanno potuto appurare che nessuno è rimasto coinvolto nel crollo. Sul posto anche il sindaco Geremia Arizzi.

Durante tutta la notte e le prime ore della mattina sono proseguiti gli interventi per liberare e mettere in sicurezza l'area.