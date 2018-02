Stupri di Rimini: i tre minorenni condannati a nove anni e 8 mesi

Il gup del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a nove anni e otto i tre giovani stranieri accusati delle violenze sessuali a Miramare di Rimini, la notte del 26 agosto.

I tre, giudicati dal gup con rito abbreviato, sono i complici di Guerlin Butungu, il congolese 20enne considerato dagli inquirenti il capo del gruppo, già condannato a sedici anni. Il pubblico ministero Silvia Marzocchi aveva chiesto per i tre ragazzini una condanna a dodici anni.

Il branco è stato riconosciuto responsabile delle violenze compiute nella stessa notte ai danni di una giovane polacca e di una transessuale peruviana. Anche Butungu, reo confesso, aveva chiesto il rito abbreviato, ottenendo così lo sconto di un terzo della pena.

Come riporta RiminiToday, i giovanissimi hanno potuto contare sullo sconto di pena pari a un terzo, in quanto hanno scelto il rito abbreviato, e sull’attenuazione genericamente prevista per gli imputati di età inferiore a 18 anni (un altro terzo). Una combinazione, quindi, che ha visto le pene già dimezzate in partenza. Il giudice, inoltre, ha riconosciuto nei confronti dei tre anche le attenuanti generiche. "La valutazione degli assistenti sociali ha influito positivamente nell'emettere la pena - ha commentato l'avvocato Marco Defendini, legale dei due fratelli marocchini. - I due giovani andavano a scuola e non avevano mai avuto grossi problemi con la giustizia fino ad ora. Ha pesato anche il ruolo di soggezione in cui vivevano rispetto a Butungu, il resunto capo di questa banda. La sentenza è quella che ci aspettavamo e, anche i miei assistiti erano preparati al momento della lettura. Per l'Appello aspetteremo le motivazioni ma credo che sarà difficile ottenere un risultato migliore di questo".

Anche l'avvocato Alessandro Gazzea, difensore del nigeriano, è pronto a presentare Appello alla sentenza: "Nove anni e otto mesi per noi sono troppi. Il giudice ha considerato delle aggravanti che, secondo noi, dovevano essere elise. Il giudice ha voluto ritenere delle pluralità di violenze che hanno portato in alto la pena".