Si toglie la vita a 15 anni: a trovarla un gruppo di amici

Un'immensa tragedia ha sconvolto la comunità di Vo' sui Colli Euganei, in provincia di Padova. Nella serata di venerdì 25 maggio, intorno alle ore 23, il corpo senza vita di una ragazzina di 15 anni è stato trovato nel quartiere San Lorenzo. Secondo le prime informazioni la ragazzina si sarebbe impiccata ad un albero, ma le cause del folle gesto non sono ancora state chiarite. Nessun biglietto, ai genitori e agli amici, la 15enne sembrava serena, tranquilla come sempre, nulla faceva presagire il terribile gesto.

Una prima ricostruzione dei carabinieri aveva fatto pensare ad una delusione amorosa come causa del suicidio, ma questa ipotesi al momento non è stata confermata. A ritrovarla è stato un gruppo di amici della stessa età che la cercavano disperatamente.

Numeri utili

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

Tutti gli aggiornamenti su PadovaOggi