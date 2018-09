Nudo aggredisce i passanti, Carabinieri usano per la prima volta il taser

Le forze dell'ordine hanno utilizzato per la prima volta il taser a Firenze dove un giovane straniero, completamente nudo e in forte stato di agitazione, inveiva pesantemente contro i presenti e molestava i passanti. Come ricostruisce Firenze Today all’arrivo del primo equipaggio dei Carabinieri, il 24enne turco si è scagliato contro di loro. Per bloccarlo il capoequipaggio ha quindi sparato due coppie di dardi con la pistola a impulsi elettrici che è stata introdotta in Italia il 5 settembre scorso in modo sperimentale.

Intervenuta in ausilio una seconda pattuglia e personale del 118 che l'ha trasportato all'ospedale Santa Maria Nuova dove è stato ricoverato al reparto psichiatria, dal quale era già stato dimesso lo scorso 3 settembre. Nel corso dell'attività si è appurato che, prima dell'arrivo dei militari, il soggetto aveva importunato una coppia in transito a piedi e colpito con pugni due clochard.

Il 24enne, senza fissa dimora, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

"l mio obiettivo è pistola elettrica anche sui treni, in carcere per la Polizia penitenziaria e in dotazione alla Polizia Locale. Più efficienza per i nostri agenti, più sicurezza per tutti". Ha scritto su Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini.