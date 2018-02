Palpeggia una ragazza sul treno, poi la spinge contro la porta del bagno e tenta di violentarla

Si è seduto accanto a lei, ha provato a palpeggiarla. Poi quando la vittima ha provato a scendere per chiedere aiuto, l'ha spinta con forza con la porta del bagno. E' successo a bordo di un treno di Trenord partito da Milano e diretto a Brescia. In manette è finito un senegalese di 40 anni, irregolare in Italia, che ora è accusato di tentata violenza sessuale e lesioni personali.

L'episodio è avvenuto lunedì scorso ma se ne è avuta notizia solo nelle scorse ore. La cittima è una ragazza di 22 anni residente a Coccaglio.

Tutto è accaduto tra le 13 e le 13.30, come riferisce BresciaToday. Il 40enne si è seduto accanto alla giovane e, approfittando dell'assenza di altre persone sul vagone, avrebbe cominciato ad allungare pesantemente le mani, palpeggiando la malcapitata.

Tentata violenza sul treno, i dettagli

Quando il convoglio si è fermato alla stazione di Treviglio, la 22enne avrebbe provato a scendere per chiedere aiuto: a quel punto il 40enne l'avrebbe spinta con forza contro la porta del bagno. Attimi terribili: fortunatamente la giovane è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto al personale di Trenord.

L'aggressore è stato bloccato mentre scappava sui vagoni e poi consegnato ai carabinieri del Radiomobile di Chiari alla stazione di Rovato, dove sono scattate le manette e la perquisizione. Il 40enne aveva con sè ben 40 orologi contraffatti e dovrà rispondere anche di contraffazione e ricettazione. Per lui si sono spalancate le porte del carcere .

