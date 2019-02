Terremoto, scossa a Catania: magnitudo 3.4

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Catania. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvertita alle ore 12.54, sono stati Ragalna, Santa Maria di Licodia e Biancavilla. La profondità di soli quattro chilometri ha fatto sì che l'evento venisse avvertito chiaramente tra la popolazione nel capoluogo Catania e in tutti i comuni della costa come Giarre e Acireale.

Terremoto oggi a Catania: epicentro a Ragalna

Diverse le telefonate arrivate ai vigili del fuoco. Non sono segnalati danni a persone o cose.





Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:18 di ieri al confine tra Toscana e Romagna, tra le province di Firenze e Forlì-Cesena. Secondo di rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 6 km di profondità ed epicentro 8 km dal comune toscano di San Godenzo e 10 da quello romagnolo di Premilcuore. Non si segnalano danni a persone o cose.