Scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto è stata registrata ieri notte poco dopo le 23.30 nella zona flegrea tra Napoli e Pozzuoli.

I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno segnato una magnitudo di 2.5 alle 23.36. Pochi minuti dopo, un'altra scossa di magnitudo molto più bassa, 1.4.

Due scosse di terremoto in pochi minuti: le ultime notizie

La prima scossa, a una profondità di 2 km con epicentro a 5 km da Pozzuoli, è stata avvertita nitidamente in tutta la zona flegrea e anche in alcuni quartieri di Napoli, in particolare Bagnoli, Agnano, Pianura e Fuorigrotta.

