Ubriaco al volante, si addormenta mentre paga al casello dell'autostrada

Il casellante dell'autostrada Torino-Monte Bianco non poteva credere ai propri occhi quando, tra incredulità e sgomento, si è accorto che l'uomo alla guida dell'auto ferma al casello autostradale di Ivrea si era addormentanto mentre stava pagando il pedaggio.

L'inserviente ha chiamato i soccorsi e gli agenti della polizia stradale di Torino - intervenuti sul posto - hanno provveduto a sottoporre il conducente all'alcol test.

L'uomo, un italiano di 26 anni residente a Montalto Dora, che viaggiava - o meglio era fermo - a bordo di una Nissan Nivara, è risultato avere nel sangue un livello di alcol superiore al grammo per litro, ossia a oltre il doppio del limite di legge.

Per lui sono scattato la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente.