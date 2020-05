Ubriaco lascia la figlia di tre anni al bar e si allontana: la titolare chiama il 112, denunciato

Lui è stato trovato davanti al sagrato di una Chiesa, completamente ubriaco, la figlia di tre anni invece era ancora al bar, sola, ma per fortuna in buone mani. Ad Arsiero, in provincia di Vicenza, un 35enne con precedenti è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di minore e ubriachezza manifesta.

I militari lo hanno trovato privo di sensi nei pressi della Chiesa del piccolo comune, mentre la figlia si trovava all’interno del locale "Bar commercio", la cui titolare aveva richiesto l’intervento al 112 e stava accudendo la bambina assieme ad altri avventori.

Secondo i carabinieri, l'uomo "si era detto sicuro che la figlia fosse a casa", ma era così ubriaco da non essere in grado di comprendere cosa stesse accadendo. I militari sono riusciti prima a rintracciare la nonna della minore, poi sono entrati in contatto con la madre, la quale aveva segnalato agli assistenti sociali il mancato rientro a casa della figlia previsto per le 16.30.

La minore è stata quindi recuperata e affidata alle cure della madre mentre il padre, dopo essere stato denunciato per i reati commessi, è stato affidato alle nonna della bambina.