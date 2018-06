Paziente ucciso nello studio medico: guardia giurata arrestata per omicidio

Un colpo di pistola "partito per errore", secondo gli inquirenti. Così Fabian Manzo, guardia giurata di 49 anni, avrebbe ucciso Gaetano Randazzo, operaio in pensione di 68 anni. I due, in diverse stanze, erano nello studio medico del dottor Paolo Episcopo al primo piano di viale Palmiro Togliatti 1640, a Roma. Una tragedia che ha scosso tutta Colli Aniene nella tarda serata di martedì 5 giugno.

Sono passate da poco le 16 e nello studio medico ci sono poche persone, scrive RomaToday: un paziente, in bagno in quei momenti, la segretaria ed appunto Gaetano Randazzo, in sala d'attesa, con Fabian Manzo ricevuto dal dottor Episcopo per una visita in vista del rinnovo della licenza d'armi. Secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e dai carabinieri della compagnia di Montesacro che indagano sulla vicenda, Manzo avrebbe estratto l'arma, forse per mostrarla al dottore, ed è partito il colpo che ha attraversato la parte in cartongesso centrando il pensionato e ferendolo così a morte.

Immediati i soccorsi, ma per il signor Randazzo non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato colpito alla testa. La pistola, senza sicura e col colpo in canna, è stata sequestrata dai militari. "Un incauto maneggio dell'arma", sottolinea chi indaga, che è costato alla guardia giurata l'arresto con l'accusa di 'omicidio colposo'. Esclusa la pista di una lite tra medico e paziente. Gli inquirenti dovranno capire solo se sia stato il dottore a chiedere di vedere l'arma o se sia stata una iniziativa di Manzo. La segretaria dello studio medico, sotto choc, ha raccontato di aver udito prima un colpo e poi di aver visto il paziente accasciarsi a terra in una pozza di sangue. Randazzo era conosciuto nel quartiere, viveva a pochi metri di distanza dallo studio medico. Chi lo conosceva lo descrive come un "uomo buono, che amava i suoi nipoti".