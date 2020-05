Uomo trovato carbonizzato sul balcone

Un cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto sul balcone di un appartamento in via Mario Fani a Roma, nella zona della Camilluccia. Secondo quanto si apprende nell'appartamento era presente una donna che, in stato di choc, viene in queste ore ascoltata dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati da una vicina che ha visto il corpo sul balcone. Il cadavere non è stato ancora identificato.

Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato una situazione di degrado. Si attendono gli esiti degli esami del medico legale. Sul posto anche il pm di turno e un'ambulanza del 118.

Nessuna ipotesi è al momento esclusa, dalla morte naturale al tentativo di fuggire ad un incendio fino all'omicidio.

