Il viaggio surreale sulla metro vuota: "Mi veniva da piangere, ma ce la faremo"

Un viaggio surreale dalla stazione Loreto fino al capolinea di Sesto San Giovanni. La metro di Milano non è stata mai così vuota, come mostra un un video (in basso) girato da un lettore di MilanoToday. Francisco stava rincasando dopo una giornata di lavoro e si è ritrovato a viaggiare letteralmente da solo. Un’immagine simbolo che racconta come l’epidemia abbia stravolto il nostro stile di vita.

"Domenica pomeriggio mentre stavo tornando dal mio lavoro ho sentito quasi angoscia: mai e poi mai in 5 anni, da quando sono arrivato qua in Italia, avevo visto la metropolitana così vuota”, spiega il lettore. "Ero solo io dalla fermata Loreto fino a Sesto San Giovanni. Nessun'altra persona. Mi veniva da piangere, però tra me e me dicevo anche che finalmente la gente sta capendo che stiamo in emergenza. Così ce la faremo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.